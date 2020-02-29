Игроки «Хоффенхайма» и «Баварии» не атаковали в конце матча из-за поведения фанатов

Болельщики «Баварии» в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (6:0) оскорбляли президента соперника Дитмара Хоппа, сообщает Goal.

Встреча была прервана на 66-й минуте из-за того, что фанаты вывесили оскорбительные баннеры в адрес Хоппа. Матч был продолжен после того, как к фанатскому сектору подошли главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и несколько игроков мюнхенского клуба. На 78-й минуте главный арбитр вновь прервал матч, и игроки обеих команд покинули поле. В этот раз фанатов «Баварии» вести себя прилично уговаривали спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.

Через несколько минут команды вернулись на поле, но до конца матча уже не шли в атаку, просто перекатывая мяч в центре поля.

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