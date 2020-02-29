«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
В матче 20-го тура чемпионата России «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Лапочкин, ассистировали ему судьи на линиях Егор Болховитин и Роман Милюченко.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Эльдор Шомуродов, которому ассистировал Ивелин Попов. Хозяева отыгрались в начале второй половины, отличился Одисе Роши с пенальти. На 64-й минуте «Ахмат» был удалён Максим Ненахов, но затем красная карточка была отменена после просмотра видеоповтора.
«Ростов», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) — на 12-м месте.
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