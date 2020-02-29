«Зенит» и «Локомотив» поделили очки в матче чемпионата России
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «Зенита» в чемпионате России достигла девяти матчей. В предыдущих турах подопечные Сергея Семака одержали семь побед и один раз сыграли вничью. «Локомотиву» удалось перервать серию поражений, которая состояла из двух встреч.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в активе сине-бело-голубых 46 очков. «Локомотив» (35) занимает пятое место.
В 21-м туре Премьер-Лиги «железнодорожники» 8 марта на своём поле сыграют с грозненским «Ахматом», а клуб из Санкт-Петербурга на следующий день дома примет «Уфу».
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва
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