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«Зенит» и «Локомотив» поделили очки в матче чемпионата России

«Зенит» и «Локомотив» поделили очки в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «Зенита» в чемпионате России достигла девяти матчей. В предыдущих турах подопечные Сергея Семака одержали семь побед и один раз сыграли вничью. «Локомотиву» удалось перервать серию поражений, которая состояла из двух встреч.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в активе сине-бело-голубых 46 очков. «Локомотив» (35) занимает пятое место.

В 21-м туре Премьер-Лиги «железнодорожники» 8 марта на своём поле сыграют с грозненским «Ахматом», а клуб из Санкт-Петербурга на следующий день дома примет «Уфу».

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва
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