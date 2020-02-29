Дуймович: рад за Смолова, Испания даёт ему невероятный импульс

Бывший полузащитник «Локомотива», «Динамо» и «Сарагосы» Томислав Дуймович поделился мнением о переходе нападающего Фёдора Смолова в «Сельту».

«Переезд из России в Испанию равносилен радости, как будто забил первый гол за новую команду. Приходилось играть на классных стадионах, с крутой атмосферой. Все знают, как в Испании любят футбол. Сражаться с «Реалом» и «Барсой» — это незабываемо и неповторимо. «Сарагоса» была в зоне вылета. Мы обыграли тогда «Валенсию» на выезде — 3:2, дома — «Атлетико» и плюс наших прямых конкурентов. «Гранаде» я забивал, и взяли три очка. Мы заслуженно остались в лиге.

Я смотрел игру «Сельты» на «Бернабеу». Я счастлив. Очень рад за Смолова. Я же играл с ним. Он выбрал хорошую команду. Там хорошая атмосфера. Всё хорошо.

Каким я запомнил Смолова? Федя тогда был юношей. Это же 10 лет назад. Тогда он уже был классным, техничным футболистом. Плюс человеческие качества. Он был в паре тогда с Кокориным. Они не играли столь уверенно. Всё пришло с опытом. В «Краснодаре» Смолов играл круто. На пике карьеры, в 30 лет, он понимает, что хочет играть в фантастический футбол. Испания даёт ему невероятный импульс. И Фёдор хочет развиваться ещё», — приводит слова Дуймовича журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».