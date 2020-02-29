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«ПСЖ» разгромил «Дижон» благодаря голам Мбаппе и Икарди

«ПСЖ» разгромил «Дижон» благодаря голам Мбаппе и Икарди
Футбол / Франция 0

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» разгромил «Дижон» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Карим Абед, ассистировали ему судьи на линиях Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни.

Счёт был открыт в начале встречи — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Пабло Сарабия, которому ассистировал Маркиньос. На 74-й минуте преимущество парижского клуба увеличил Килиан Мбаппе с передачи Юлиана Дракслера. Через пару минут счёт до крупного довёл Мауро Икарди с паса Мбаппе. Окончательный счёт установил Мбаппе.

«ПСЖ», набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Дижон» (27) — на 17-м месте. В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет со «Страсбургом» (7 марта).

Франция - Лига 1. 27-й тур
29 февраля 2020, суббота. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 0
Дижон
Дижон
1:0 Сарабия – 3'   2:0 Мбаппе – 74'   3:0 Икарди – 76'   4:0 Мбаппе – 90+1'
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