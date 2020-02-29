Полиция против фанатов, полёт Соболева и показ трофея РПЛ. Фото победы «Спартака» в дерби

29 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 29-й минуте. В середине второй половины преимущество гостей увеличил хавбек Роман Зобнин, ассистировал ему Бакаев.

Победа позволила «Спартаку» обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые, набрав 25 очков, занимают теперь девятое место, «Динамо» (24) — на десятом.



Напомним, «Спартак» перед зимней паузой провёл трёхматчевую серию без побед, проиграв «Ростову» (1:4) и «Зениту» (0:1), а также поделив очки с «Уралом» (0:0).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.