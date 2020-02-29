Румменигге: мне стыдно за поведение болельщиков «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал инцидент с болельщиками клуба, произошедший во время выездного матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (6:0).

Встречу прерывали два раза из-за оскорбительных баннеров поклонников «Баварии» в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. После второй паузы команды до финального свистка не шли в атаку и просто перекатывали мяч в центре поля.

«Скажу честно: мне стыдно за поведение наших болельщиков. Я принёс извинения Хоппу. То, что случилось, нельзя простить. Мне понравилось, как прошли последние 13 минут матча. Это была идея футболистов обоих клубов. Они показали, что нетерпимы к произошедшему. Ранее подобное уже случалось с Хоппом. Сейчас все в Бундеслиге должны чётко показать свою позицию», — приводит слова Румменигге T-Online.

Управленец сказал также, что «Бавария» попытается идентифицировать фанатов, которые вывешивали оскорбительные баннеры, чтобы запретить им посещать матчи.