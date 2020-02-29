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Сёмин — о нехватке форвардов: главное, чтобы эти живы-здоровы остались

Сёмин — о нехватке форвардов: главное, чтобы эти живы-здоровы остались
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин после окончания матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) посетовал на недокомплект в атакующей линии команды.

«Остался один центральный нападающий, будем искать варианты. Алексей Миранчук сегодня играл на этой позиции, у него был очень хороший момент. Будем искать. Может быть, будет играть Жемалетдинов, кто-то ещё из молодых. Других нет, самое главное, чтобы эти живы-здоровы остались. А ещё 10 игр», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Зенита».

Напомним, в зимнее трансферное окно нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл на правах аренды в испанскую «Сельту».

«Локомотив», набрав 35 очков, занимает 5-е место в таблице РПЛ.

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