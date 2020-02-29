Иванович: «Зениту» не хватало Дзюбы в матче с «Локо». Надеюсь, он скоро вернётся и поможет

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

«Перерыв был долгим, нужно провести несколько официальных матчей, чтобы набрать форму. Товарищеские матчи — это другое. Переключаться, конечно, тяжело. Обе команды, когда наберут форму, покажут игру лучше, чем сегодня.

«Локомотив» — неудобный соперник для «Зенита»? Каждый матч — это отдельная история. Если смотрите статистику, всегда можно найти негативную или позитивную причину. В матче за Суперкубок мы пропустили, было много напряжения. Но матч был интереснее. Сегодня же все ждали гола от нас или от «Локомотива», но не дождались.

Дзюба — лучший бомбардир чемпионата. Конечно, его не хватало. Сегодня у нас были моменты, могли забивать и без Артёма. Надеюсь, он скоро вернётся и поможет. У Дзюбы повреждение, полученное в последнем товарищеском матче. Когда он восстановится? Вопрос не ко мне.

Видно, что Малком очень хорошо работает с мячом. Думаю, сегодня он был чуть напряжённым, хотел забивать, отдавать передачи. Это позже придёт.

Не люблю обсуждать новый контракт с журналистами. Надеюсь, всё закончится хорошо», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.