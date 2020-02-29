Форвард «Уотфорда» Сарр открыл счёт в матче с «Ливерпулем»
Сенегальский нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
Форвард отличился на 54-й минуте, замкнув прострел в исполнении Адбулайе Дукуре.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч проходит в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживает встречу арбитр Майкл Оливер, ассистируют ему судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный судья — Джонатан Мосс.
«Ливерпуль», набрав 79 очков, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Уотфорд» (24) находится в зоне вылета и занимает 19-е место.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Бормутом». Матч состоится 7 марта.
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