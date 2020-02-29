Сарр оформил дубль в матче с «Ливерпулем»

Сенегальский нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).

Форвард отличился на 60-й минуте, реализовав выход один на один после передачи Троя Дини.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч проходит в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживает встречу арбитр Майкл Оливер, ассистируют ему судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный судья — Джонатан Мосс.



«Ливерпуль», набрав 79 очков, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Уотфорд» (24) находится в зоне вылета и занимает 19-е место.



В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Бормутом». Матч состоится 7 марта.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020