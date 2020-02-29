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Дини довёл счёт до крупного в матче с «Ливерпулем»

Дини довёл счёт до крупного в матче с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини забил гол в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 3:0, идёт второй тайм).

Форвард отличился на 72-й минуте с передачи Исмаилы Сарра.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч проходит в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживает встречу арбитр Майкл Оливер, ассистируют ему судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный судья — Джонатан Мосс.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Уотфорд» (24) находится в зоне вылета и занимает 19-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Бормутом». Матч состоится 7 марта.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

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