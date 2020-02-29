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«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ

«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма. Спустя шесть минут Сарр оформил дубль. В середине второй половины отличился форвард «шершней» Трой Дини.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Уотфорд» (27) занимает 17-е место.

В 29-м туре английского первенства «Уотфорд» на выезде сыграет с лондонским «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» дома примет «Борнмут». Обе встречи состоятся 7 марта.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
29 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сарр – 54'   2:0 Сарр – 60'   3:0 Дини – 72'
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