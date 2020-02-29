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«Арсенал» отреагировал на завершение беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ

«Арсенал» отреагировал на завершение беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ
Футбол / Англия 0

Пресс-служба лондонского «Арсенала» иронично отреагировала на поражение «Ливерпуля» в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (0:3).

«Фух», — с облегчением выдохнул официальный «твиттер» лондонского клуба.

«Шершни» прервали беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате Англии, которая состояла из 44 матчей. Рекорд по этому показателю по-прежнему принадлежит «Арсеналу», который провёл без поражений 49 встреч кряду в период с мая 2003 года по октябрь 2004-го.

Подопечные Юргена Клоппа не проигрывали в АПЛ с 22-го тура сезона-2018/2019. За это время они одержали 39 побед и 5 раз сыграли вничью. При этом в нынешней кампании мерсисайдцы лишь один раз поделили очки с другой командой — в выездном матче 9-го тура с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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