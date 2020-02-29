Семак — о ситуации с контрактом: всё нормально, работа идёт параллельными дорогами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0) рассказал о переговорах с руководством клуба относительно продления сотрудничества и оценил перформанс со своим изображением, который фанаты сине-бело-голубых представили перед началом встречи.
«Всё нормально, работа идёт параллельными дорогами. У меня есть задача выполнять прямые обязанности. Если говорить о моём контракте, то в ближайшее время сядем и поговорим. Я уже разговаривал с Александром Ивановичем Медведевым. Есть предложение от клуба, но перед матчем не хотелось отвлекаться на тему контракта. Думаю, в ближайшее время обсудим. Это не является проблемой. Что касается перформанса, то спасибо огромное болельщиками, такое забыть очень и очень сложно. Очень благодарен», — приводит слова 44-летнего специалиста пресс-служба «Зенита».
Действующее соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.
- 29 февраля 2020
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