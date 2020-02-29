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Ван Дейк: нужно отдать должное «Уотфорду», они играли хорошо

Ван Дейк: нужно отдать должное «Уотфорду», они играли хорошо
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (0:3).

«Нужно отдать должное «Уотфорду», они сыграли хорошо. Соперник действовал очень дисциплинированно и забил нам три гола. Такова реальность, мы не смогли ничего им противопоставить. Нам следует играть лучше.

Два вбрасывания из аутов… Мы должны разобраться с этим, причин для паники нет.

Рекорд и все разговоры о нём — это лишь для СМИ. Мы же просто пытаемся выиграть в каждом матче.

Теперь мы сосредоточимся на матче с «Челси» в Кубке Англии и постараемся победить. Мы должны оставаться скромными и быть более усердными в следующей игре», — приводит слова ван Дейка ВВС.

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