Ван Дейк: нужно отдать должное «Уотфорду», они играли хорошо

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (0:3).

«Нужно отдать должное «Уотфорду», они сыграли хорошо. Соперник действовал очень дисциплинированно и забил нам три гола. Такова реальность, мы не смогли ничего им противопоставить. Нам следует играть лучше.

Два вбрасывания из аутов… Мы должны разобраться с этим, причин для паники нет.

Рекорд и все разговоры о нём — это лишь для СМИ. Мы же просто пытаемся выиграть в каждом матче.

Теперь мы сосредоточимся на матче с «Челси» в Кубке Англии и постараемся победить. Мы должны оставаться скромными и быть более усердными в следующей игре», — приводит слова ван Дейка ВВС.