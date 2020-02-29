В Мексике команда в пять касаний забила курьёзный автогол
В матче третьего дивизиона чемпионата Мексики между «Текосом» и «Атлетико Рейноса» был забит курьёзный автогол.
Игроки «Текоса» начали матч с центра поля, довели мяч до своего вратаря, который и отправил его в собственные ворота. С начала встречи прошло всего 11 секунд. Возможно, этот автогол стал самым быстрым в истории. Ранее подобный случай произошёл в матче Кубка Эстонии между «Левадией» и «Пайде». В той встрече автогол был забит на 14-й секунде.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Автогол стал не единственным разочаровывающим моментом для «Текоса». Клуб проиграл «Атлетико Рейноса» со счётом 2:7. Благодаря победе клуб «Атлетико Рейноса» поднялся на второе место в турнирной таблице дивизиона. «Текос» остался на 10-м месте.
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