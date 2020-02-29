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Глушаков: да, отменили красную карточку, а могли «Ахмату» и пенальти не поставить

Глушаков: да, отменили красную карточку, а могли «Ахмату» и пенальти не поставить
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Лапочкин удалил защитника «Ахмата» Максима Ненахова, но спустя пять минут футболист вернулся на поле. Красную карточку отменили с помощью VAR.

«VAR убивает темп игры. С одной стороны, есть плюсы, с другой — есть минусы. Да, отменили красную карточку, а могли нам и пенальти не поставить. Двоякая ситуация, но его придумали, всем приходится с ним играть.

Я слышал, что диктор на стадионе призывал команду гнать вперёд, но я был весь в игре, погружаюсь всегда в футбол. Это относится к болельщикам, мы слышим поддержку, но главное для нас — играть в футбол.

После травмы восстановился, сыграл 90 минут, нормально себя чувствую. Я же ещё молодой, перспективный, поэтому не тяжело», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Сыроваткиным.

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