«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти на 31-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Реймса» Ассан Камара, которому ассистировал защитник Гислейн Конан.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч с первых минут и оставался на поле до финального свистка.

«Монако», набрав 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Реймс» (38) — седьмое.

Результаты других встреч 27-го тура Лиги 1

«Амьен» — «Метц» — 0:1

«Брест» — «Анже» — 0:1

«Тулуза» — «Ренн» — 0:2

«Монпелье» — «Страсбург» — 3:0