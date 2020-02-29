«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции
В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти на 31-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Реймса» Ассан Камара, которому ассистировал защитник Гислейн Конан.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч с первых минут и оставался на поле до финального свистка.
«Монако», набрав 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Реймс» (38) — седьмое.
Результаты других встреч 27-го тура Лиги 1
«Амьен» — «Метц» — 0:1
«Брест» — «Анже» — 0:1
«Тулуза» — «Ренн» — 0:2
«Монпелье» — «Страсбург» — 3:0
Франция - Лига 1. 27-й тур
29 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Бен-Йеддер – 31' (пен) 1:1 Камара – 58'
Франция - Лига 1. 27-й тур
29 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
0 : 1
Метц
Метц
0:1 Булайя – 26'
Франция - Лига 1. 27-й тур
29 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
Анже
Анже
0:1 Баокен – 43'
Франция - Лига 1. 27-й тур
29 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 2
Ренн
Ренн
0:1 Буриго – 3' 0:2 Мауасса – 83'
Франция - Лига 1. 27-й тур
29 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
3 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Саванье – 57' (пен) 2:0 Лаборде – 61' 3:0 Саванье – 65'
Интервью с русским, строившим «Монако». Отказ от Кокорина, дружба с Мбаппе, смски Головину
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