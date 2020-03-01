Г. Невилл выложил видео с бутылкой шампанского после поражения «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отпраздновал поражение «Ливерпуля» в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (0:3).
Экс-футболист опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором он открывает бутылку шампанского. Напомним, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются принципиальными соперниками.
«Шершни» прервали беспроигрышную серию «Ливерпуля» в чемпионате Англии, которая состояла из 44 матчей. Рекорд по этому показателю по-прежнему принадлежит «Арсеналу», который провёл без поражений 49 встреч кряду в период с мая 2003 года по октябрь 2004-го.
Подопечные Юргена Клоппа не проигрывали в АПЛ с 22-го тура сезона-2018/2019. За это время они одержали 39 побед и 5 раз сыграли вничью. При этом в нынешней кампании мерсисайдцы лишь один раз поделили очки с другой командой — в выездном матче 9-го тура с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
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