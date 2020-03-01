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«Наполи» обыграл «Торино», одержав третью победу подряд в Серии А

«Наполи» обыграл «Торино», одержав третью победу подряд в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Торино» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Маурицио Мариани. Ему ассистировали судьи на линиях Даниэле Биндони и Энрико Кальяри.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Костас Манолас, которому ассистировал Лоренцо Инсинье. В конце матча неаполитанский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Джованни Ди Лоренцо с передачи Дриса Мертенса. В компенсированное время «Торино» отыграл один гол, отличился Симоне Эдера.

Таким образом, «Наполи» одержал третью победу подряд в Серии А.

«Наполи», набрав 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (27) — на 15-м месте. В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет с «Вероной» (8 марта).

Италия - Серия А. 26-й тур
29 февраля 2020, суббота. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Манолас – 19'   2:0 Ди Лоренцо – 82'   2:1 Эдера – 90+1'
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