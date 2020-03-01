«Наполи» обыграл «Торино», одержав третью победу подряд в Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Торино» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Маурицио Мариани. Ему ассистировали судьи на линиях Даниэле Биндони и Энрико Кальяри.
Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Костас Манолас, которому ассистировал Лоренцо Инсинье. В конце матча неаполитанский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Джованни Ди Лоренцо с передачи Дриса Мертенса. В компенсированное время «Торино» отыграл один гол, отличился Симоне Эдера.
Таким образом, «Наполи» одержал третью победу подряд в Серии А.
«Наполи», набрав 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (27) — на 15-м месте. В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет с «Вероной» (8 марта).
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