Шюррле: травма голеностопа оказалась хуже, чем предполагалось
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о травме голеностопа и поздравил одноклубников с победой в выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).
«Травма голеностопа оказалась хуже, чем предполагалось. Из-за этого я не смогу играть больше времени. Но я уже работаю над восстановлением.
Рад, что команда сыграла хорошо и одержала победу в матче с «Динамо»! Она это заслужила. Вперёд, красно-белые!» — написал Шюррле на своей странице в «Инстаграме».
«Спартак», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
4 марта подопечные Доменико Тедеско проведут матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА. Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:30 мск.
«Спартак» и «Динамо» выдали супердерби! Такие матчи мы и хотим видеть в РПЛ!
Много опасных моментов, чудо-спасение и красивые голы!
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