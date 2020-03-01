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Шюррле: травма голеностопа оказалась хуже, чем предполагалось

Шюррле: травма голеностопа оказалась хуже, чем предполагалось
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о травме голеностопа и поздравил одноклубников с победой в выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).

«Травма голеностопа оказалась хуже, чем предполагалось. Из-за этого я не смогу играть больше времени. Но я уже работаю над восстановлением.

Рад, что команда сыграла хорошо и одержала победу в матче с «Динамо»! Она это заслужила. Вперёд, красно-белые!» — написал Шюррле на своей странице в «Инстаграме».

«Спартак», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

4 марта подопечные Доменико Тедеско проведут матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА. Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:30 мск.

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