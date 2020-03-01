Флик: «Бавария» и «Хоффенхайм» должны были сплотиться против идиотов на трибунах

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал скандал, который произошёл во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Болельщики мюнхенского клуба оскорбляли президента соперника Дитмара Хоппа и арбитр был вынужден дважды останавливать матч. Остаток встречи команды провели перекатывая мяч друг другу в центре поля.
«Я приношу извинения за то, что произошло сегодня. „Бавария“ и „Хоффенхайм“ должны были сплотиться. Это сильное действие. Такое не должно происходить. Пришло время дать отпор. Нам пришлось объединиться против идиотов на трибунах.
Я не собирался идти на трибуну, но был сильно разочарован тем, что произошло. Всё, что команда сделала в матче, утеряно. Это тебя бесит", — приводятся слова Флика в «твиттере» Bayern & Germany.
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