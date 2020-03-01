Марио Фернандес: неважно, кто забил и как, результат ЦСКА не устроил

29-летний российский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, ставший автором забитого мяча в компенсированное время в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1), в интервью пресс-службе «армейцев» прокомментировал свой гол и выразил мнение об игре команды.

– Как удалось забить такой красивый гол?

– Я не считаю себя спасителем в этом матче, ни один игрок не способен что-то решить в одиночку. Футбол – коллективная игра, и только если все сработали хорошо, будет результат. То же самое, если результата нет — виноваты все! У Бистровича получилась отличная подача, после навеса мяч прилетел ко мне, но ещё когда он был в воздухе, я принял решение положить корпус и пробить с лёта, Слава Богу, мне это удалось!

– 1:1 в домашнем матче с «Уралом», наверное, не тот результат, которого ожидали болельщики?

Абсолютно верно, не так уж важно, красивым гол получился или нет, результат нас не устроил и мы покидали стадион с тяжёлым чувством. При всём уважении к «Уралу», мы должны были побеждать. Ничья не стала удовлетворительным итогом матча. Мы очень хотели набрать 3 очка. Безусловно, настроение сейчас не из лучших.

– ЦСКА и в прошлом году часто побеждал на зимних сборах, но в первом матче уступили на выезде тульскому «Арсеналу» (0:2) – это похожие ситуации или разные?

– Я бы вообще не стал обращать внимания на результаты в товарищеских матчах на сборах. Там вся команда работает, прежде всего, над набором физических кондиций и счёт в матчах там не имеет большого значения. В официальных матчах, такие команды как «Урал», приезжают и играют в крайне закрытый футбол. Такую эшелонированную оборону вскрыть очень тяжело. На сборах все играют крайне высоко, мало думают об обороне, а в матчах в РПЛ всё совсем по-другому. Нам нужно научиться забивать как можно раньше, потому что таким соперникам комфортно обороняться всей командой.

«Урал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. ЦСКА (35) занимает второе место.