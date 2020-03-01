«Антальяспор» с Кудряшовым в составе упустил победу над «Фенербахче» на 96-й минуте

В матче 24-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Фенербахче». Встреча состоялась на стадионе «Анталия Арена» в Анталии (Турция) и завершилась результативной ничьей – 2:2.

Счёт в матче был открыт гостями на 35-й минуте встречи, отличился албанский нападающий Ведат Мурики. Хозяева смогли ответить двумя забитыми мячами на 52-й и 57-й минутах, голами отметились Амилтон Минервино и Хакан Озмерт. Ассистентский дубль оформил 34-летний немецкий форвард «Антальяспора» Лукаш Подольски. На 6-й добавленной минуте встречи гол словенского полузащитника «Фенербахче» Михи Зайца, принёс гостям ничью в этом матче.

На 8-й добавленной минуте к матчу, автор забитого мяча в составе «Антальяспора» Озмерт был удалён, получив второе предупреждение в матче.

32-летний российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Антальяспор», продлив беспроигрышную серию до 5 матчей и набрав 26 очков в 24 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (39) – 7-е.