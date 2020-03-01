Селюк: то, что Гогуа не ставят в состав, это не его вина, а беда ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об отсутствии в составе ЦСКА на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1) своего клиента 25-летнего ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который летом перешёл из «Тамбова».

«Это статистика Гогуа в последнем контрольном матче перед началом чемпионата. Такой статистики нет ни у одного другого футболиста ЦСКА. То, что его не ставят, это не его вина, это беда ЦСКА. Я Гогуа ЦСКА не навязывал. К сожалению, в России часто играют не те, кто должны, а те, которых пропихивают. Статистика Гогуа показывает, что его никто не пропихивает, а он зарабатывает её сам. Видимо, в ЦСКА выбрали другой вектор развития», — сообщил Селюк в «Твиттере».

В текущем сезоне Гогуа принял участие в 5 матчах во всех турнирах за ЦСКА, в которых отметился 1 забитым мячом. В одном матче он помог своей команде отыграть на ноль.