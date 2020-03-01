Клопп: «Ливерпуль» не станет лучшим в истории АПЛ, потому что сегодня сыграл слабо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Уотфорду» со счётом 0:3 в выездной встрече 28-го тура английской Премьер-Лиги.

«Ливерпуль» уже установил много рекордов, а этого нельзя добиться просто захотев. Рекорд – это результат выступлений, а сегодня мы выступили слабо. Мы не сможем стать лучшей командой в истории АПЛ, потому что сегодня мы просто не были достаточно хороши. Возможно, нам удастся установить какой-нибудь другой рекорд в будущем.

Второй гол в матче полузащитника «Уотфорда» Сарра в игре с «Ливерпулем» можно посмотреть на «Чемпионате».

Было понятно, что однажды мы проиграем, и сегодня этот день настал. Я предпочитаю проигрывать, показывая не лучшую игру, ведь если ты уступаешь, играя на максимуме, то это сложно объяснить», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, лидирует в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч клуб проведёт 7 марта на своём поле с «Борнмутом».