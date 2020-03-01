Глава Бундеслиги: игроки «Баварии» и «Хоффенхайма» повели себя образцово

Исполнительный директор немецкой Бундеслиги Кристиан Зайферт прокомментировал акцию игроков «Хоффенхайма» и «Баварии» в матче 24-го тура чемпионата Германии, в котором мюнхенцы победили со счётом 6:0.

Встреча дважды прерывалась из-за того, что болельщики «Баварии» вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Команды дважды уходили с поля. За 15 минут до окончания матч возобновился, но игроки демонстративно не атаковали, перекатывая мяч в центре поля.

«Все участники матча — игроки „Баварии“ и „Хоффенхайма“, судьи, тренеры и руководство команд, а также подавляющее большинство зрителей — повели себя образцово и показали некоторым людям, увы, имеющим влияние на футбольную культуру в стране, что терпеть такое поведение никто не будет», — цитирует Зайферта Sportschau.de.

После 24 матчей «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 52 очками, «Хоффенхайм» — на седьмой строчке с 34 очками.