Гаттузо: хочу, чтобы «Наполи» был в атаке красивым, как Брэд Питт

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1, голы в составе «Наполи» забили Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо.

«Мы выиграли четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, у нас появилась некоторая стабильность в результатах. И по качеству игры, и по самоотдаче команда становится лучше. Мы должны прогрессировать и дальше. Я хочу, чтобы, атакуя и владея мячом, „Наполи“ был таким же красивым, как Брэд Питт, а в обороняясь и отбирая мяч — таким же страшным, как я», — цитирует Гаттузо Football Italia.

«Наполи» занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А с 39 очками. «Торино» — на 15-м месте.