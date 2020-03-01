Гаттузо: хочу, чтобы «Наполи» был в атаке красивым, как Брэд Питт
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1, голы в составе «Наполи» забили Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо.
«Мы выиграли четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, у нас появилась некоторая стабильность в результатах. И по качеству игры, и по самоотдаче команда становится лучше. Мы должны прогрессировать и дальше. Я хочу, чтобы, атакуя и владея мячом, „Наполи“ был таким же красивым, как Брэд Питт, а в обороняясь и отбирая мяч — таким же страшным, как я», — цитирует Гаттузо Football Italia.
«Наполи» занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А с 39 очками. «Торино» — на 15-м месте.
«Наполи» обыграл «Торино», одержав третью победу подряд в Серии А
Читайте также
- 1 марта 2020
-
09:52
-
09:46
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
08:46
-
08:29
-
07:26
-
07:13
-
05:41
-
03:58
-
03:48
-
03:38
-
02:18
-
01:58
-
01:34
-
00:53
-
00:52
-
00:43
-
00:39
-
00:26
-
00:14
- 29 февраля 2020
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:33
-
23:26
-
23:18
-
23:07
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:31
Партнерский контент