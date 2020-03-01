Гвардиола: выигрывать Кубок лиги становится всё труднее

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Кубка лиги с «Астон Виллой».

«Первые победы в Кубке всего особенные, ты не знаешь, чего ждать от финала. Уже потом становится понятно, насколько трудно выигрывать этот трофей. С каждым голом выигрывать Кубок лиги всё труднее, поэтому в случае победы в этом году, я буду доволен больше, чем прежде. Я готовлюсь побеждать и не думаю о том, какой будет разница в счёте. У нас была психологически и физически сложная игра Лиги чемпионов с „Реалом“, после таких встреч адреналин падает. „Астон Вилла“ же готовилась к матчу всю неделю», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдёт сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19:30 мск.