Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: мне не нужно описывать Де Брёйне. Я просто говорю: «Посмотрите, как он играет»

Гвардиола: мне не нужно описывать Де Брёйне. Я просто говорю: «Посмотрите, как он играет»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике «горожан» Кевине Де Брёйне.

«Мне ничего не нужно описывать Де Брёйне. Я просто говорю: „Посмотрите, как он играет“. Его уровень производительности, преданность, влияние на команду, способность сохранять концентрацию до последних минут матча, спокойствие и позитивный настрой — всё это восхищает. Недавно я спросил его: „Кевин, что ты чувствовал до того, как реализовал пенальти?“ А он ответил: „Я собирался забить“.

Кевин не испытывает особого давления, ему нравится играть в крупных турнирах. Он исключительный футболист. У него феноменальное видение поля. Но даже при всех своих выдающихся данных он умудряется совершенствоваться. Ему не 33 или 34 года. У него впереди ещё много лет профессиональной карьеры. Когда он на поле, он никогда не отключается от процесса. Это очень важно», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020