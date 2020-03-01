Гвардиола: мне не нужно описывать Де Брёйне. Я просто говорю: «Посмотрите, как он играет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике «горожан» Кевине Де Брёйне.



«Мне ничего не нужно описывать Де Брёйне. Я просто говорю: „Посмотрите, как он играет“. Его уровень производительности, преданность, влияние на команду, способность сохранять концентрацию до последних минут матча, спокойствие и позитивный настрой — всё это восхищает. Недавно я спросил его: „Кевин, что ты чувствовал до того, как реализовал пенальти?“ А он ответил: „Я собирался забить“.



Кевин не испытывает особого давления, ему нравится играть в крупных турнирах. Он исключительный футболист. У него феноменальное видение поля. Но даже при всех своих выдающихся данных он умудряется совершенствоваться. Ему не 33 или 34 года. У него впереди ещё много лет профессиональной карьеры. Когда он на поле, он никогда не отключается от процесса. Это очень важно», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.