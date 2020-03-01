Литманен заявил об уважении к сборной России в Финляндии

Бывший игрок сборной Финляндии Яри Литманен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы 2020 года. На групповом этапе турнира финны сыграют в одном квартете со сборной России.

«Санкт-Петербург, где пройдет матч, достаточно близко к Финляндии. Россия проведет большинство матчей группового этапа на своем стадионе. Этот турнир станет уже вторым домашним у вашей сборной. Это серьезное преимущество.

В Финляндии испытывают к России большое уважение. У вас отличная сборная, которой окажут серьезную поддержку свои трибуны. Россия — организованная команда, которая доказала это на чемпионате мира 2018 года. У нее есть опыт участия на больших турнирах», — приводят слова Литманена «Известия».

Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе на Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, а финны — Италию.