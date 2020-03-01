Генеральный директор «Интера»: мы рискуем не завершить текущий сезон Серии А

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта отметил, что переносы матчей из-за коронавируса могут привести к тому, что этот сезон Серии А не будет доигран.



«Стоит отметить, что пока с ситуацией справляются плохо. Всё должно было решаться быстрее. В четверг руководство Серии А решило, что матчи будут проводиться без зрителей, а уже в пятницу министр спорта выступил против такого решения. Президент лиги допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Это просто неприемлемо. Мы хотим обсудить будущее, потому что происходящее в данный момент меня беспокоит.



Если и другие матчи будут отложены, мы действительно рискуем не завершить сезон Серии А. Турнир уже несёт потери. Просто подумайте о травмах, дисквалификациях и даже психологическом аспекте. Это заставляет думать, что в будущем календарь будет слишком плотным. Можно было бы сократить количество команд с 20 до 18, чтобы иметь свободные дни в календаре для экстренных случаев. Сейчас мы в безвыходном положении», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

«Интер» — «Ювентус» и ещё 4 матча 26-го тура Серии А перенесены на 13 мая