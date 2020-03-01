«Краснодар» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 1 марта, на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Уфа». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Уфа» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (25) — на 8-м месте.