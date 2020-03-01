«Сочи» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 1 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Арсенал». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



Тульский «Арсенал» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на 16-м месте.