«Сочи» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 1 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Арсенал». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Тульский «Арсенал» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на 16-м месте.
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