Ривалдо: при Сетьене «Барселона» ещё больше зависит от Месси
Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо отметил, что не видит качественных изменений в команде после прихода нового главного тренера Кике Сетьена.
«Честно говоря, в последних матчах „Барселоны“ не увидел никаких изменений в лучшую стороны по сравнению с тем, что было при Вальверде. Команда может играть гораздо лучше, потому что в составе отличные футболисты.
При Сетьене „Барселона“ всё больше зависит от Месси, и это заметно. Соперники сосредоточены на том, чтобы остановить его. Когда у них получается, „Барселона“ не может навязать свою игру. На мой взгляд, это происходит из-за неудачного планирования клуба. Всё стало ещё хуже в январе, когда команду покинули некоторые игроки», — приводит слова Ривалдо Goal.com.
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