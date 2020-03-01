Кирилл Погребняк оформил дубль в первом матче в Узбекистане
Российский нападающий Кирилл Погребняк забил первые мячи в составе ташкентского «Локомотива».
Дубль младшего брата экс-форварда сборной России Павла Погребняка принёс столичной команде победу в матче с «Андижаном». Встреча завершилась со счётом 2:1. Кирилл отличился на 9-й и 30-й минутах матча.
1 января 27-летний футболист обрёл статус свободного агента, покинув шведский клуб «Фалькенберг», к которому присоединился в марте прошлого года и в составе которого дебютировал в начале апреля.
Игрок начинал карьеру в «Томи» в 2011 году, после чего выступал за воронежский «Факел», «Зенит-2» и «Балтику». В завершившемся сезоне чемпионата Швеции Погребняк в 19 матчах записал на свой счёт 2 мяча, а также получил 5 жёлтых карточек.
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