Роналду и Дибала раскритиковали действия полузащитников «Ювентуса» в матче ЛЧ с «Лионом»
Нападающие туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибала раскритиковали действия полузащиты в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1), сообщает RMC Sport.
По информации источника, форварды негативно высказались об игре полузащитников «Ювентуса» перед выходом на второй тайм встречи в подтрибунном помещении. Разговор был записан на камеру.
«Мы остались одни, полузащитники не оказывают нам никакой поддержки», — отметил в разговоре Роналду.
«Никто не получает мяч», — ответил Дибала.
«Я знаю. Нет даже подборов после отскоков. Вообще ничего нет», — сказал Роналду.
Ответная встреча состоится 17 марта. Матч будет проходить в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус». Начало — в 23:00 мск.
Роналду: разочарованы результатом матча «Ювентуса» с «Лионом», но у нас есть вторая игра
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