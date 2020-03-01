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Роналду и Дибала раскритиковали действия полузащитников «Ювентуса» в матче ЛЧ с «Лионом»

Роналду и Дибала раскритиковали действия полузащитников «Ювентуса» в матче ЛЧ с «Лионом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающие туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибала раскритиковали действия полузащиты в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1), сообщает RMC Sport.

По информации источника, форварды негативно высказались об игре полузащитников «Ювентуса» перед выходом на второй тайм встречи в подтрибунном помещении. Разговор был записан на камеру.

«Мы остались одни, полузащитники не оказывают нам никакой поддержки», — отметил в разговоре Роналду.

«Никто не получает мяч», — ответил Дибала.

«Я знаю. Нет даже подборов после отскоков. Вообще ничего нет», — сказал Роналду.

Ответная встреча состоится 17 марта. Матч будет проходить в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус». Начало — в 23:00 мск.

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