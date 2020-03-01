Мальдини по окончании сезона может покинуть «Милан»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини может уйти с должности по окончании сезона.

По сообщениям ряда итальянских СМИ, вместе с итальянцем клуб может покинуть хорватский директор красно-чёрных Звонимир Бобан.

Бобан выразил недовольство поведением руководства клуба, обвинив генерального директора клуба Ивана Газидиса в ведении переговоров с Ральфом Рангником без уведомления его и Мальдини. Ранее сообщалось, что Рангник может возглавить «Милан» в следующем сезоне.

Бобан и Мальдини вместе выступали за «россонерри» в 1990-х и начале 2000-х годов.

В 25 матчах Серии А сезона-2019/2020 «Милан» набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.