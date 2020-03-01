Мостовой: бросалось в глаза, что «Спартак» лучше готов

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Я исхожу из того, что в матче было много ошибок, чем и воспользовались футболисты «Спартака». Первый гол — безобразная ошибка Клинтона Н’Жье, который потерял мяч в центре поля. Пошла атака, Зелимхан Бакаев попал Александру Соболеву в попу, тот здорово развернулся и вернул мяч. Защитники не разобрались. «Спартак» выиграл, но сказать чтобы, кроме Бакаева, кто-то себя проявил… Соболев, может, моментам. Но не переигрывали спартаковцы соперника. Тем более когда во втором тайме вышел Николай Комличенко и два раза пробил в каркас ворот.



Игроки «Спартака» выиграли, молодцы. Они использовали ошибки футболистов «Динамо». Бросалось в глаза, что они лучше готовы: резче, быстрее. Всё делали быстрее. «Динамо», играя дома, отошло на свою половину. И стартовый состав мне лично был непонятен», — заявил Мостовой «Советскому спорту».