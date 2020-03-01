Шунин: игра «Динамо» со «Спартаком» была равной, мы пропустили необязательные голы

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).



«В первом тайме у нас были примерно одинаковые тактики, примерно одинаковый смысл того, как довести мяч до ворот соперника. При этом у «Спартака» получилось больше, чем у нас. Они смогли реализовать. Мы пропустили необязательный гол в первом тайме. Второй гол, наверное, такой же был. В принципе, была довольно равная игра. Были моменты и у нас. Если бы забили в одном из моментов, когда мяч попал в штангу или перекладину, всё бы перевернулось. К сожалению, этого не произошло. Очень жаль, что «Динамо» так возобновило сезон. В следующем матче нужно выходить и выигрывать», — сказал Шунин в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

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