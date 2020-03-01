Как завершится матч «Реал» — «Барселона»?
Сегодня, 1 марта, состоится матч 26-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится матч «Реал» — «Барселона»?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
В первой части чемпионата Испании «Барселона» сыграла с «Реалом» в 10-м туре. Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0. «Барселона» набрала в 25 матчах 55 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры. Мадридский «Реал» (53) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований входит также «Реал Сосьедад» (43).
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