Морено: я пришёл, чтобы сделать «Монако» отличной командой международного уровня

Главный тренер «Монако» Роберт Морено рассказал о том, чего ожидает от работы в новом клубе.
42-летний специалист сменил на этом посту в середине сезона Леонарду Жардима.
«Ко мне обратились из «Монако», они проанализировали мою работу со сборной Испании, моё поведение в СМИ после ухода оттуда. Со мной связались и сделали предложение, которое меня удивило. Мне сказали, что любой человек, оказавшийся в моей ситуации, захочет как можно скорее доказать другим, что они ошибались. Это позволило мне снова найти мотивацию.
Я пришёл, чтобы сделать «Монако» тем, чем клуб был раньше: отличной командой международного уровня, которая выращивает молодых игроков и показывает привлекательную атакующую игру. Но это требует времени», — приводит слова Морено Marca.
«Монако», имея в активе 40 очков, располагается на шестой строчке турнирной таблицы Лиги 1.
- 1 марта 2020
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