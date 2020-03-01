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«Рубин» прибыл на стадион на игру с «Тамбовом» с задержкой в 50 минут

«Рубин» прибыл на стадион на игру с «Тамбовом» с задержкой в 50 минут
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» прибыл на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде с опозданием.

Как сообщает пресс-служба казанцев, команда приехала на арену после «незапланированной экскурсии» на 50 минут позже назначенного времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Тамбов» набрал в 19 матчах 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (19) — на 15-м месте.

Встреча состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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