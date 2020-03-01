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Три болельщика «Сент-Этьена» были госпитализированы после драки с фанатами «Лиона»

Три болельщика «Сент-Этьена» были госпитализированы после драки с фанатами «Лиона»
Футбол / Франция 0

Три болельщика «Сент-Этьена» были госпитализированы после массовой драки с фанатами «Лиона», сообщает L'Equipe.

Ранее стало известно, что за день до очной встречи команд, 29 февраля, фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили массовую драку в Лионе. В результате столкновения, в котором приняли участие более 200 человек, пострадали девять болельщиков «Сент-Этьена». Троим из них потребовалась госпитализация.

Матч 27-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Сент-Этьен» состоится сегодня, 1 марта. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лион» набрал в 26 матчах 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Сент-Этьен» (29) — на 16-м месте.

Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» подрались перед матчем
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