«Наполи» недоволен переносом матча «Ювентус» — «Интер» на май

Пресс-атташе «Наполи» Никола Ломбардо отреагировал на решение руководства Серии А о переносе пяти матчей 26-го тура, в том числе игры «Ювентус» — «Интер», на 13 мая.
«Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией глобального масштаба — коронавирусом, и поэтому должны уважать решения руководства лиги, но футбол — это та отрасль, которую необходимо защищать. Нам кажется, что для всех заинтересованных сторон было бы более справедливо, если бы матч «Ювентус» — «Интер» был перенесён на среду, а уже два полуфинала Кубка Италии можно легко перенести на май.
В противном случае турниры будут искажены этими изменениями. Если игры в любом случае будут переноситься, то было бы правильно обеспечить справедливость турнира Серии А и отдельных команд: провести матч «Ювентус» — «Интер» в среду, а два полуфинала Кубка Италии перенести на май», — заявил Ломбардо в эфире Radio Kiss Kiss.
Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора раскрыл детали того, как принималось решение правительства и футбольного руководства страны о переносе ряда матчей Серии А на 13 мая из-за эпидемии коронавируса.
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