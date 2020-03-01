Гладилин: «Спартак» победил «Динамо» по делу. Он смотрится не слабее ЦСКА и «Зенита»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).
«Вчера «Спартак» победил абсолютно по делу. Все ребята выложились, выстроили правильную игру, были настроены на победу. Каждый футболист выполнял свою задачу, Доменико Тедеско — молодец. Доменико переиграл Новикова, команда показала хороший футбол. Роман Зобнин наконец начал угрожать воротам, стал обострять. Если он не будет угрожать, то остановится в развитии. Александр Соболев для первого матча себя очень хорошо проявил, отдал голевую, держал в напряжении оборону «Динамо».
У Зелимхана Бакаева с Соболевым потенциально вырисовывается очень хорошая связка. Соболев — замена Зе Луишу, он похож на него, Соболев усилил атаку красно-белых. У «Спартака» есть шансы залезть в еврокубки. Сейчас команда Тедеско смотрится не слабее ни ЦСКА, ни «Зенита». «Спартаку» по силам победить и ту и другую команду», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 марта 2020
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