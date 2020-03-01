«Краснодар» — «Уфа»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 марта, на стадионе ФК «Краснодар». Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Адамов, Бородин, Ивашин, Жигулёв, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Берг.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Тилль, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Емельянов, Фольмер, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.
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