«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче под руководством Слуцкого

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с казанским «Рубином». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Алексей Еськов показал четыре жёлтые карточки в этом матче. Предупреждения получили игроки «Тамбова» Адесойе Ойеволе и Гурам Тетрашвили, ещё две жёлтые карточки — на счету футболистов «Рубина» Оливера Абильгора и Александра Зуева.



Эта игра стала для Леонида Слуцкого первым официальном матчем во главе казанского «Рубина». Напомним, специалист был назначен главным тренером «Рубина» в декабре минувшего года.



«Рубин» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (22) — на 11-м месте.