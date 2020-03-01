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«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче под руководством Слуцкого

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче под руководством Слуцкого
Футбол / РПЛ 0

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с казанским «Рубином». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Алексей Еськов показал четыре жёлтые карточки в этом матче. Предупреждения получили игроки «Тамбова» Адесойе Ойеволе и Гурам Тетрашвили, ещё две жёлтые карточки — на счету футболистов «Рубина» Оливера Абильгора и Александра Зуева.

Эта игра стала для Леонида Слуцкого первым официальном матчем во главе казанского «Рубина». Напомним, специалист был назначен главным тренером «Рубина» в декабре минувшего года.

«Рубин» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (22) — на 11-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань
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