«Севилья» в большинстве вырвала победу в матче с «Осасуной», забив на 93-й минуте
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Осасуну». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири. В компенсированное время первого тайма преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Лукас Окампос. На 54-й минуте с поля был удалён голкипер «Осасуны» Серхио Эррера. Через 10 минут защитник гостей Аридане Эрнандес забил ответный гол. На 74-й минуте хавбек «Осасуны» Роберто Торрес сравнял счёт. Победный гол «Севильи» в компенсированное время встречи забил Эн-Несири.
«Севилья» набрала 46 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (31) — на 12-м месте.
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