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«Севилья» в большинстве вырвала победу в матче с «Осасуной», забив на 93-й минуте

«Севилья» в большинстве вырвала победу в матче с «Осасуной», забив на 93-й минуте
Футбол / Испания 0

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Осасуну». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири. В компенсированное время первого тайма преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Лукас Окампос. На 54-й минуте с поля был удалён голкипер «Осасуны» Серхио Эррера. Через 10 минут защитник гостей Аридане Эрнандес забил ответный гол. На 74-й минуте хавбек «Осасуны» Роберто Торрес сравнял счёт. Победный гол «Севильи» в компенсированное время встречи забил Эн-Несири.

«Севилья» набрала 46 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (31) — на 12-м месте.

Испания - Примера. 26-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 2
Осасуна
Памплона
1:0 Эн-Несири – 13'   2:0 Окампос – 45+1'   2:1 Эрнандес – 64'   2:2 Торрес – 74' (пен)   3:2 Эн-Несири – 90+3'
Удаления: нет / Эррера – 54'
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