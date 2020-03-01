«Севилья» в большинстве вырвала победу в матче с «Осасуной», забив на 93-й минуте

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Осасуну». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири. В компенсированное время первого тайма преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Лукас Окампос. На 54-й минуте с поля был удалён голкипер «Осасуны» Серхио Эррера. Через 10 минут защитник гостей Аридане Эрнандес забил ответный гол. На 74-й минуте хавбек «Осасуны» Роберто Торрес сравнял счёт. Победный гол «Севильи» в компенсированное время встречи забил Эн-Несири.



«Севилья» набрала 46 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (31) — на 12-м месте.